"Шахеды" атаковали Хмельнитчину — первые детали

В регионе было неспокойно / © Getty Images

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В Хмельницкой области с утра раздавались взрывы — ПВО сбивала вражеские ударные дроны.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

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«В области работают силы ПВО. В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар. Информация о погибших и травмированных не поступала», — уточнил он.

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Отметим, что сигнал воздушной тревоги в регионе звучал и ночью. Тогда также слышали звуки взрывов.

Обстрелы Украины — что известно

Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаева.

Кроме этого, в результате российской атаки на Ровенщину разрушено одно из предприятий в Сарненском районе.

Ночью нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.

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