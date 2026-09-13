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"Шахеды" атаковали Хмельнитчину — первые детали
В результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.
В Хмельницкой области с утра раздавались взрывы — ПВО сбивала вражеские ударные дроны.
О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.
«В области работают силы ПВО. В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар. Информация о погибших и травмированных не поступала», — уточнил он.
Отметим, что сигнал воздушной тревоги в регионе звучал и ночью. Тогда также слышали звуки взрывов.
Обстрелы Украины — что известно
Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаева.
Кроме этого, в результате российской атаки на Ровенщину разрушено одно из предприятий в Сарненском районе.
Ночью нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.