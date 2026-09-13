ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3207
Время на прочтение
1 мин

"Шахеды" атаковали Хмельнитчину — первые детали

В результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В регионе было неспокойно

В регионе было неспокойно / © Getty Images

В Хмельницкой области с утра раздавались взрывы — ПВО сбивала вражеские ударные дроны.

О последствиях сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

«В области работают силы ПВО. В результате падения обломков вражеского беспилотника на территории одного из предприятий в Хмельницком районе возник пожар. Информация о погибших и травмированных не поступала», — уточнил он.

Отметим, что сигнал воздушной тревоги в регионе звучал и ночью. Тогда также слышали звуки взрывов.

Обстрелы Украины — что известно

Российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Николаева.

Кроме этого, в результате российской атаки на Ровенщину разрушено одно из предприятий в Сарненском районе.

Ночью нанесли удар по Одессе. В результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie