"Шахеды" долетели до Волыни: власти сообщили о последствиях атаки

Волынь атаковали дроны / © iStock

В Волынской области в результате российской атаки «Шахедами» был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк.

«В течение последних суток в области по несколько раз в каждом районе объявляли тревогу из-за вражеских БпЛА типа „Шахед“. В результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в нашей области», — написал он.

На месте обстрела работают экстренные службы, идет ликвидация последствий. Пострадавших нет.

Что известно о ночной атаке

В ночь на 7 февраля Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар по Украине. Главная цель атаки — энергетика запада Украины и город Бурштын, где расположена важная Бурштынская ТЭС. Также ракеты били по Виннице, а «Шахеды» атаковали Киев и пригород. Воздушная тревога звучала по всей Украине.

Компания ДТЭК сообщила, что из-за атаки России по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения, в частности в Киеве и ряде других регионов.

После 8 утра дроны продолжали атаку, в частности, на Львовщине атаковали Ходоров возле Бурштына.