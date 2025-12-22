"Шахеды" и другие БПЛА: стало известно, сколько ударных аппаратов накопила Россия

Дроны / © tsn.ua

Российские оккупационные войска подготовили значительный арсенал беспилотников для ударов по Украине в зимний период. Сейчас враг сосредоточил около 2000 единиц БПЛА, которые готовы к применению.

Об этом сообщил известный украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей «Флеш» Бескрестнов в Telegram.

«В настоящее время россияне накопили около 2000 БПЛА (из которых Шахедов около 1400), которые они могут применить. Эти 2000 БПЛА могут быть запущены в формате 2-3 массированных ударов или распределены равномерно в зимний период”- подчеркнул он.

Эксперт также напомнил о беспрецедентном уровне угрозы, с которым уже сталкивалась украинская ПВО. Наиболее массированная атака беспилотников была зафиксирована осенью этого года:

«Максимальное количество запущенных БПЛА врага за сутки составило 750. Это был удар 7 сентября 2025 года»,

По его словам, эта цифра не учитывает резервные запасы БПЛА, которые могут быть использованы дополнительно.

