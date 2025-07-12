«Шахеды» и ракеты на западе Украины: все детали о ночном массированном ударе РФ

Удар по Львову / © Садовий/Facebook

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В ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. На этот раз основной удар пришелся на запад страны.

ТСН.ua собрал все, что известно об атаке и ее последствиях.

Львов и область

По информации мэра Львова Андрея Садового, взрывы прогремели в нескольких районах, есть попадания.

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Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что в результате вражеской атаки на улице Митрополита Андрея во Львове поврежден двухэтажный жилой дом.

Есть частичное разрушение подъезда. Произошла утечка газа и воды. На месте работают 20 спасателей и другие службы.

По уточненной информации, на разных улицах к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.

Луцк

В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.

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Городской голова Игорь Полищук рассказал, что в результате атаки РФ также в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна, произошло возгорание частного автомобиля.

По состоянию на данный момент информации о погибших нет.

Как добавляет «Суспільне», после многочисленных взрывов в Луцке наблюдается сильное задымление.

Буковина

В Черновцах ночью были слышны взрывы. О последствиях атаки власти пока не сообщили.

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«Держимся. Детали со временем», — написал в соцсетях глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Кировоградщина

Ночью в Кировоградской области повреждено почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы. Об этом сообщил руководитель ОВА Андрей Райкович.

Также в области, из-за обломков сбитого беспилотника, произошло возгорание сухой травы на открытой местности.

По его словам, травмированных нет.

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© https://www.facebook.com/Андрій Райкович

Удар по Кировоградщине

Харьков

По данным мэра Игоря Терехова, оккупанты сбросили на город два КАБа и применили восемь дронов. Удар был нанесен по предприятию, которое не работает несколько лет, и по объекту критической инфраструктуры. В нескольких домах выбиты стекла, повреждены автомобили и городские электрические сети.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Запорожская область

71-летняя женщина и 58-летний мужчина погибли в результате вражеских обстрелов Запорожской области.

Всего за сутки оккупанты нанесли 566 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

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Удар по Запорожской области