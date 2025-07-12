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«Шахеды» и ракеты на западе Украины: все детали о ночном массированном ударе РФ
В ночь на 12 июля российские войска снова совершили масштабную воздушную атаку — на этот раз преимущественно по западным и центральным областям Украины.
В ночь на 12 июля российские войска в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. На этот раз основной удар пришелся на запад страны.
ТСН.ua собрал все, что известно об атаке и ее последствиях.
Львов и область
По информации мэра Львова Андрея Садового, взрывы прогремели в нескольких районах, есть попадания.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что в результате вражеской атаки на улице Митрополита Андрея во Львове поврежден двухэтажный жилой дом.
Есть частичное разрушение подъезда. Произошла утечка газа и воды. На месте работают 20 спасателей и другие службы.
По уточненной информации, на разных улицах к медикам обратились четыре человека. Трем оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.
Луцк
В результате вражеского удара в Луцке был уничтожен отдельный частный жилой дом.
Городской голова Игорь Полищук рассказал, что в результате атаки РФ также в отдельных домах от взрывной волны и обломков вылетели окна, произошло возгорание частного автомобиля.
По состоянию на данный момент информации о погибших нет.
Как добавляет «Суспільне», после многочисленных взрывов в Луцке наблюдается сильное задымление.
Буковина
В Черновцах ночью были слышны взрывы. О последствиях атаки власти пока не сообщили.
«Держимся. Детали со временем», — написал в соцсетях глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
Кировоградщина
Ночью в Кировоградской области повреждено почти 10 частных домов. Разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы. Об этом сообщил руководитель ОВА Андрей Райкович.
Также в области, из-за обломков сбитого беспилотника, произошло возгорание сухой травы на открытой местности.
По его словам, травмированных нет.
Харьков
По данным мэра Игоря Терехова, оккупанты сбросили на город два КАБа и применили восемь дронов. Удар был нанесен по предприятию, которое не работает несколько лет, и по объекту критической инфраструктуры. В нескольких домах выбиты стекла, повреждены автомобили и городские электрические сети.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате утренней вражеской атаки на Харьков пострадали два человека. Мужчины 55 и 33 лет госпитализированы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Запорожская область
71-летняя женщина и 58-летний мужчина погибли в результате вражеских обстрелов Запорожской области.
Всего за сутки оккупанты нанесли 566 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.