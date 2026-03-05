«Шахеды» массированно ударили по одному из городов: есть попадания и серьезные разрушения

Беспилотник.

Ночью против 5 марта российская армия совершила массированную атаку «Шахедами» по городу Кривой Рог на Днепропетровщине. Произошли «прилеты». Повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

«Ночью враг совершил массированную шахидную атаку на наш город. В небе над областью было сбито 15 вражеских БПЛА. Но были и попадания. Самое главное, по имеющейся сейчас информации, — все живы», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате обстрела в Кривом Роге были серьезно повреждены объекты инфраструктуры, возникли пожары. До утра воспламенение удалось ликвидировать. Кроме того, в городе поврежден детский сад и дома частного сектора.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа подчеркнул, что этой ночью Кривой Рог был под массированной атакой: возникли пожары, изуродована инфраструктура.

Атака на Днепропетровскую область

По данным ОВА, армия РФ атаковала беспилотниками, артиллерией и авиабомбами четыре района Днепропетровской области.

В Верховцево Каменского района повреждена транспортная инфраструктура. Ранения получили двое мужчин 38 и 45 лет.

В Синельниковском районе оккупанты атаковали Покровскую громаду. Повреждены частные дома.

В Никопольщине под прицелом были районный центр и Покровская громада.

Как сообщалось, ночью в Кривом Роге прозвучала серия взрывов. Город оказался под массированной атакой ударных беспилотников типа Shahed.

Кроме того, в Харькове зафиксировали удары дронов. Российские БПЛА попали по Основянскому и Индустриальному районам города.

