«Шахеды» меняют маршруты: авиаэксперт рассказал об угрозах

Россия адаптирует тактику применения ударных дронов, в частности «Шахедов», чтобы наносить массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Украины. Силам обороны нужно опережать неприятеля инженерными решениями.

Об этом сказал авиационный эксперт и заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

«Шахеды» меняют направления атак

Храпчинский объяснил, что появление украинских дронов-перехватчиков заставило РФ искать новые маршруты для атак. По его словам, дроны могут заходить по разным направлениям, в частности со стороны Беларуси.

«Враг будет пытаться менять коридоры для ударов. Разнообразие направлений требует увеличения количества средств, которыми насыщается Украина», — подчеркнул эксперт.

Почему Украине нужна новая система ПВО

По словам специалиста, нынешних средств противодействия недостаточно: вражеские дроны долетают даже в западные регионы Украины. Для эффективной защиты необходимо создавать эшелонированную систему ПВО и увеличивать количество радиолокационных станций.

«Проблема глобальная. Россия, например, устанавливает свои комплексы „Панцирь“ на металлические башни, чтобы увеличить радиус обнаружения», — отметил он.

Как сбивать «Шахеды»

Храпчинский добавил, что противодействие должно строиться не только на новых технологиях, но и на изменении логики применения дронов врагом. Например, даже 155-миллиметровая гаубица может уничтожать дроны, если правильно определять координаты и применять взрывающиеся в воздухе боеприпасы, создавая облако обломков.

Какое будущее противодействия дронам

Эксперт подчеркнул, что готового решения против Шахедов пока не существует. Украина должна разрабатывать новые инженерные подходы по выявлению и уничтожению маловысотных целей, которые враг может маскировать под шум дорог, железной дороги или русла рек.

«Мы должны двигаться вперед, создавать собственные системы и опережать противника, чтобы его тактика стала неэффективной», — подытожил Храпчинский.

Напомним, эксперт подчеркнул, что во время российских атак правило «двух стен» уже не спасает. РФ увеличивает мощность ударных «Шахедов», способных полностью разрушать жилые дома. Последствия прямых попаданий становятся все более масштабными, поэтому старые советы по безопасности не гарантируют спасения.

«Следует понимать, что враг активно наращивает полезную нагрузку дронов. Есть „Шахеды“ с боеголовками в 90 кг, есть из 50 кг, используются и термобалистические боеприпасы, которые просто сносят панельные дома советского образца. Россия насыщает дроны разными видами поражения, чтобы усилить эффект ударов», — объяснил Анатолий Храпчинский.

Он призвал украинцев во время воздушных атак обязательно находиться в укрытиях, ведь враг постоянно совершенствует свои средства, чтобы наносить максимальный ущерб гражданскому населению.

«В действиях РФ не следует искать логику. Единственная цель — нанести как можно больше жертв среди мирных жителей. Это целенаправленная политика террористического государства против украинцев и Украины в целом», — подытожил эксперт.