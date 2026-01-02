«Шахеды» между домами и кассетные ракеты: Братчук раскрыл детали последних обстрелов Одесской области

Одесса. / © Associated Press

С середины декабря 2025 года в Одесской области не было и дня, когда не раздавался сигнал воздушной тревоги. Своими атаками россияне хотят повлиять на логистику региона.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии «24 Канала».

По его словам, страна-агрессорка концентрирует удары также по энергетике и логистике. Россияне увеличили количество ударов и точек запусков дронов, что затрудняет работу для ПВО.

При обстрелах Одесщины армия РФ применяет разное вооружение. В частности, дроны и баллистические ракеты. В ракетах боевой частью является кассетный боеприпас, в результате попадания которого зона поражения очень велика. Это, подчеркивает Братчук, еще раз подтверждает террористическую направленность атак.

«Враг усложнил тактику: запускает „Шахеды“ из разных локаций. Это может быть Крым, Краснодарский край России. Поэтому, к сожалению, тревоги раздаются постоянно», — рассказал он.

Братчук отметил, что самое главное, что в последние дни в Одессе и области не было погибших. Однако работы у спасателей очень много из-за попадания.

Кроме того, военные России используют малые высоты, чтобы проникать на территорию города дронами, Шахеды летают даже между застройками. Таким образом, они пытаются усложнить работу для ПВО. Кроме этого, из-за полета на малых высотах радиолокационные системы не могут своевременно обнаружить дроны.

Напомним, The Wall Street Journal отмечает то, что в течение последнего времени Одесса стала главной целью российских атак. Город является ключевым узлом экспорта украинского зерна и критически важным экономическим маршрутом государства. В частности, Россия пытается полностью заблокировать морской экспорт Украины, обеспечивающий 90% аграрных поставок.