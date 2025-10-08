"Шахеды" начали уклоняться: россияне нашли способ противодействия дронам-перехватчикам ВСУ

Российские «Шахеды» оборудовали китайскими датчиками для резкой смены высоты / © iStock

Реклама

Российские ударные дроны-камикадзе теперь оснащаются специальными датчиками, позволяющими им реагировать на появление украинских дронов-перехватчиков и резко менять высоту, уклоняясь от поражения.

Об этом сообщил заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в комментарии Telegram-канала "Труха".

Быстрая адаптация

Максим Жорин отметил высокую адаптивность российских военных к новым условиям на фронте, отметив, что они часто адаптируются быстрее, чем украинская сторона. Примером столь быстрой реакции является усовершенствование «Шахедов».

Реклама

По словам военного, украинские бойцы только что выложили видеоотчет о том, как они эффективно сбивают иранские дроны с помощью собственных дронов-перехватчиков, как за две недели россияне нашли противодействие.

Сущность российской адаптации заключается в использовании дешевых и примитивных сенсоров.

"Китайские датчики, которые фиксируют рядом просто как фотофиксатор любой дрон, из-за чего Шахед меняет резко высоту", - пояснил Жорин.

Защитный маневр

Жорин уточнил, что эти новые сенсоры устанавливаются на крыльях Шахеда и смотрят назад. Они выполняют только одну функцию: в случае обнаружения любого постороннего дрона поблизости, они подают сигнал о мгновенном и резком изменении высоты.

Реклама

Именно этот маневр становится роковым для дронов-перехватчиков.

"Даже если ему казалось, Шахед мгновенно меняет высоту, а он, как крыло, может себе это позволить, ну, чисто технически," - добавил военный.

В отличие от «Шахеда», являющегося типом «летающее крыло», обычный дрон-перехватчик не может так резко изменить высоту. После такого маневра он либо разобьется, либо вообще не сможет повторить смену траектории. Таким образом, дешевое технологическое решение россиян эффективно нивелирует украинскую тактику ущерба.

Эксперт подчеркнул, что такой шаг россиян – это не часть «отдельной стратегии», а быстрая и своевременная адаптация к реалиям войны. Именно поэтому он призвал украинскую сторону также научиться быстро реагировать на перемены и не жить вчерашним днем.

Реклама

Напомним, Россия существенно изменила свою стратегию массированных ударов , перейдя от почти исключительно дроновых обстрелов к крупным, скоординированным атакам с применением накопленных ракет и модернизированных беспилотников. Этот новый подход, возлагаемый на перегрузку украинской ПВО, является серьезным испытанием для систем защиты, особенно в преддверии зимы.