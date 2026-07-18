«Шахеды» стали летать очень низко: советник Зеленского предупредил об опасности

Ручное управление и критически низкая высота: Флэш описал новые подходы РФ к запуску «Шахедов» / © Associated Press

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Российские войска изменяют стратегию применения дронов-камикадзе. Вместо массированных ударов «роями» участились единичные удары «Шахедами» на критически низкой высоте и ручном управлении.

Об этом рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, бывший советник министра обороны и со вчерашнего дня — советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Шахеды» все чаще отходят от тактики массовых атак к единичным, но сложным ударам в режиме ручного управления», — сообщил он.

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Флэш показал видео, на котором видно, что «Шахед» для атаки цели опустился до уровня 22 метров. Эксперт объяснил, что таким образом враг хотел вывести дрон из-под зрения наших РЛС и перехватчиков.

«Но наши ребята справились. Все шаги врага требуют быстрой адаптации наших контрмер», — подытожил Сергей Флеш.

Напомним, после того, как Михаил Федоров покинул пост министра обороны, Сергей Флеш также публично объявил о прекращении своей работы в ведомстве в должности его советника.

Однако вчера президент Зеленский назначил Флеша своим советником по вопросам развития технологических направлений обороны.

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