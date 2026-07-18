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- Украина
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«Шахеды» стали летать очень низко: советник Зеленского предупредил об опасности
Новоназначенный советник президента объяснил изменения в поведении вражеских БПЛА.
Российские войска изменяют стратегию применения дронов-камикадзе. Вместо массированных ударов «роями» участились единичные удары «Шахедами» на критически низкой высоте и ручном управлении.
Об этом рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, бывший советник министра обороны и со вчерашнего дня — советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.
«Шахеды» все чаще отходят от тактики массовых атак к единичным, но сложным ударам в режиме ручного управления», — сообщил он.
Флэш показал видео, на котором видно, что «Шахед» для атаки цели опустился до уровня 22 метров. Эксперт объяснил, что таким образом враг хотел вывести дрон из-под зрения наших РЛС и перехватчиков.
«Но наши ребята справились. Все шаги врага требуют быстрой адаптации наших контрмер», — подытожил Сергей Флеш.
Напомним, после того, как Михаил Федоров покинул пост министра обороны, Сергей Флеш также публично объявил о прекращении своей работы в ведомстве в должности его советника.
Однако вчера президент Зеленский назначил Флеша своим советником по вопросам развития технологических направлений обороны.