«Шахеды» становится все труднее сбивать: в Воздушных силах назвали причину

Россия наращивает масштабы одновременных атак «шахедами» по Украине и сбивать их становится все труднее.

Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров (позывной «Лазарь») на полях IV Международного саммита городов и регионов «Партнерство. Устойчивость. Готовность».

По его словам, количество «шахедов», которые РФ запускает одновременно, стремительно растет. «Лазарь» привел пример, как однажды по Украине был запущен 741 «Шахед». И только 23 российских ударных дрона достигли своей цели.

«Это никак не снимает с нас ответственности за то, что эти „Шахеды“ достигли целей. Но работа на самом деле становится все труднее, потому что количество „Шахедов, которые выпускаются одновременно, стремительно растет“, — рассказал заместитель командующего Воздушными силами.

Также он добавил, что россияне постоянно меняют тактику применения беспилотников и увеличивают масштабы ударов. Сами же атаки дронами становятся все сложнее для ПВО из-за одновременного применения большого количества беспилотников и комбинирования различных средств поражения.

Ранее сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал, стоит ли киевлянам покидать Киев на фоне информации о новом массированном российском ударе.

