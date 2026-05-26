«Шахеды» становится все труднее сбивать: в Воздушных силах назвали причину
По словам заместителя командующего Воздушными силами Павла Елизарова, масштабы одновременных запусков БпЛА стремительно растут, а тактика россиян постоянно меняется.
Россия наращивает масштабы одновременных атак «шахедами» по Украине и сбивать их становится все труднее.
Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров (позывной «Лазарь») на полях IV Международного саммита городов и регионов «Партнерство. Устойчивость. Готовность».
По его словам, количество «шахедов», которые РФ запускает одновременно, стремительно растет. «Лазарь» привел пример, как однажды по Украине был запущен 741 «Шахед». И только 23 российских ударных дрона достигли своей цели.
«Это никак не снимает с нас ответственности за то, что эти „Шахеды“ достигли целей. Но работа на самом деле становится все труднее, потому что количество „Шахедов, которые выпускаются одновременно, стремительно растет“, — рассказал заместитель командующего Воздушными силами.
Также он добавил, что россияне постоянно меняют тактику применения беспилотников и увеличивают масштабы ударов. Сами же атаки дронами становятся все сложнее для ПВО из-за одновременного применения большого количества беспилотников и комбинирования различных средств поражения.
Ранее сообщалось, что российские войска могут готовить новый массированный удар по Украине в следующие двое суток.
Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал, стоит ли киевлянам покидать Киев на фоне информации о новом массированном российском ударе.