"Шахеды" становятся почти недостижимыми для ПВО: Мусиенко объяснил в чем причина

Шахеды / © ТСН

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Последние атаки русских дронов-камикадзе типа «Шахед» свидетельствуют об изменении тактики Кремля.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии изданию АрмияInform.

По его словам, россияне начали концентрировать удары на одном-двух крупных городах, пытаясь нанести максимальные разрушения и обойти украинскую противовоздушную оборону.

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«Шахеды» теперь заходят по разным направлениям и летают на высоте до 4-5 км. Такая тактика усложняет работу мобильных огневых групп и снижает эффективность ПВО.

Российские дроны целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру — больницы, жилые дома, объекты энергетики.

Кроме того, оккупанты активно используют дроны-приманки, чтобы истощить украинскую оборону и сбить с толку системы ПВО.

«К сожалению, пока нет признаков, что Россия будет уменьшать количество террористических атак. Напротив, количество „Шахедов“ с боевыми частями растет», — отмечает Мусиенко.

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Напомним, кафиры начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми частями двух типов — российского и иранского производства. Обе имеют вес в 90 кг, что почти вдвое больше стандартной 50-килограммовой версии, которая применялась ранее.

Зимой 2023 года россияне уже применяли подобную 50-килограммовую боевую часть БСТ-52 с аналогичным действием. Однако новая версия почти вдвое мощнее.

Параллельно армия РФ также использует иранские боевые части аналогичного веса — 90 кг. Они сочетают в себе кумулятивное, обломочное и фугасное действие, но не обладают зажигательными компонентами. Взрывчатое вещество — на основе октогена с алюминием (типа ОЛА) и промежуточным детонатором из шашек гексогена.

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