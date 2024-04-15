"Шахеды" у нас звучат так же, как и на Ближнем Востоке: Зеленский возмущен, что Украину не защищают, как Израиль

По его мнению, Украина должна получить схожую полную поддержку партнеров в сбитии дронов и ракет.

Вечером, 15 апреля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Фронт и воздушные атаки РФ

"Провел Ставку. Две темы ключевые сейчас — фронт и энергетика. Был доклад Главкома Сырского. Насчет тех направлений, где наиболее горячо", — говорит Зеленский.

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По его словам, особое внимание обращалось на бои за Часов Яр и бои на Покровском и Купянском направлениях.

Министр обороны Умеров доложил о реализации контрактов на поставку снарядов и дронов, а также РЭБ.

"Был сегодня на Ставке отдельный и детальный разговор о применении РЭБ, о защите критической инфраструктуры. Это касается, в частности, энергетики – того, что защищено, и того, что было, к сожалению, защищено недостаточно. Будут соответствующие выводы", – заверил Зеленский. .

Кроме того, был доклад о состоянии защиты критической инфраструктуры в районах вблизи фронта и пограничных территорий.

Российское наступление весной-летом

"Два важных доклада разведок – руководителя Службы внешней разведки Иващенко и руководителя ГУР Буданова – по поводу российских действий весной и летом. Того, к чему мы должны быть готовы – во всех форматах возможных враждебных действий. Очевидно, что безумие в Кремле до сих пор сильное, оккупант будет пытаться усилить штурмовые действия, наступательные. Будем отвечать", – сказал глава государства.

Удар по Израилю

Президент Зеленский прокомментировал, что в отражении воздушного удара Ирана по Израилю также принимали участие США, Великобритания, Франция и Иордания.

"Израиль не является членом НАТО, и не нужно было ничего такого, как активация 5-й статьи. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь. "Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока. Баллистика повсюду бьет одинаково, если ее не сбить.

Небо Европы могло бы уже давно получить именно такую защиту, которая нужна, если бы так же и у Украины была подобная полная поддержка партнеров в сбитии дронов и ракет. Террор должен проигрывать повсюду и полностью, а не где-то больше, а где-то меньше", – сказал Зеленский.

Визит министра иностранных дел Норвегии

Президент Зеленский провел встречу с находящимся с визитом в Украине министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйдом.

Стороны завершили переговоры с Норвегией по двустороннему соглашению о безопасности. А также идет работа сейчас над расширением оборонного сотрудничества, в том числе над тем, чтобы усилить наше ПВО.

"Мы ценим и то, что Норвегия оказывает Украине долгосрочную финансовую поддержку – все формы устойчивости важны во время войны", – подытожил Зеленский.

Президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Норвегии / Фото: Офис президента Украины

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Зеленский: Союзники защищают небо Израиля! А как же Украина?