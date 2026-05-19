Украина
«Шахеды» ударили по жилым домам: первые подробности последствий атаки

После атаки дронов в городе повреждены дома.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Шахед.

Утром вторника, 19 мая, российская армия ударила дронами по жилому району Кривого Рога. В городе повреждены дома.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.

«В результате шахматной атаки в Центрально-Городском районе одна женщина получила ранения. Сейчас ей оказывается необходимая помощь», — проинформировал чиновник.

Кроме того, по его словам, в Кривом Роге было повреждено несколько домов.

Заметим, в Кривом Роге с 05:27 до 06:41 звучали сигналы о воздушной тревоге. ПС ВСУ предупреждали о Блете, который летел в направлении города.

Напомним, накануне ночью РФ ударила ракетами по жилому кварталу Днепра. В городе произошла серия мощных взрывов. В результате ударов были повреждены многоквартирные и частные дома, религиозное учреждение, вуз, предприятие, автомобили. Более 20 человек, среди которых дети, получили травмы.

В общей сложности за прошедшие сутки Россия устроила 16-часовой ракетный террор в Днепре. На город выпустили 16 ракет разного типа и почти 150 дронов. Значительная часть ударов пришлась на промышленную зону, которая часто страдает от атак.

