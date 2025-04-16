«Шахтер» почтил память жертв российского удара по Кривому Рогу

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Как сообщила пресс-служба клуба, сразу после завершения матча с «Кривбассом» игроки, тренерский штаб и менеджмент «Шахтера» прибыли к месту трагедии, где возложили цветы к импровизированному мемориалу и почтили память погибших минутой молчания.

«Соперничество должно оставаться только на поле. В такие моменты невозможно оставаться в стороне – мы все, прежде всего, люди», – говорится в заявлении клуба Рината Ахметова.

Напомним, 4 апреля российские войска нанесли удар баллистической ракетой по жилому микрорайону в Кривом Роге. В результате атаки погибли 20 гражданских лиц, среди которых 9 детей. Еще более 70 человек получили ранения.

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