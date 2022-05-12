Фальшивые пресс-карты и переписка с военными РФ: в Одессе задержаны подозреваемые в сотрудничестве с россиянами

Фальшивые пресс-карты и переписка с военными РФ: в Одессе задержаны подозреваемые в сотрудничестве с россиянами

Украинские правоохранители продолжают выявлять граждан, которые могут сотрудничать с государством-захватчицей Россией.

За прошедшие сутки троих подозреваемых в таком сотрудничестве задержали в Одессе. Мужчина был обнаружен в разных районах города.

Об этом сообщила спикер Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко.

В Киевском районе задержали мужчину, который фотографировал и снимал на видео место ракетный удар, который Россия нанесла недавно. Никаких документов у него не было. Вместо этого патрульным подозреваемый показал пресс-карты. Впрочем, они оказались подлогом.

В среду на въезде в Одессу задержали мужчину, в машине которого была фото- и видеоаппаратура, а также коптер. Впрочем, каких-либо объяснений он дать не смог.

В Одесском Суворовском районе правоохранители задержали нарушителя комендантского часа. По информации следователей, у него в телефоне была найдена переписка с российским военным.

Напомним, только за прошедшие сутки в Житомирской области правоохранители разоблачили трех кремлевских поклонников. Жители разных общин области открыто поддерживали действия политического и военного руководства России в отношении Украины, оправдывали их и восхищались доблестью российских захватчиков.

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