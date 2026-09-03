«Шанс есть»: Путин сделал неожиданное заявление о завершении войны в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

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Диктатор РФ Владимир Путин, неоднократно отвергавший предложения Украины сесть за стол переговоров, сделал неожиданное заявление. Он неожиданно заявил, что «шанс по урегулированию» войны существует.

Циническое заявление российского диктатора приводит пропагандистские СМИ.

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Российский фюрер вдруг заявил, что договариваться между собой должны именно Киев и Москва.

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«Шанс на урегулирование по Украине. Договориться между собой должны именно Россия и Украина, а другие страны могут только поддержать и помочь», — заявил он, забыв, что Кремль отвергает мирные переговоры с Киевом.

Похоже, российский диктатор забыл уточнить, что именно Кремль неоднократно исключал предложения Киева по переговорам, выдвигая собственные условия для их проведения, фактически блокируя процесс.

В то же время, Путин заявил, что между Украиной и Россией якобы сохраняются «контакты», в частности между спецслужбами.

По словам главы Кремля, правильным подходом является ситуация, когда именно Россия и Украина самостоятельно решают вопрос дальнейшего урегулирования войны.

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Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, мирные переговоры по завершению войны в Украине находятся на паузе. В Турции, неоднократно предлагавшей свою страну как площадку для встречи, уверяют, что все стороны готовы сесть за стол переговоров, кроме РФ.

О том, что Путин отверг мир, пишут и западные СМИ. Издание CNN опубликовало статью, где проанализировало последние заявления российского президента и что они действительно означают. Американские журналисты полагают, что РФ не намерена заканчивать войну, а наоборот, угрожает эскалировать ее.

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