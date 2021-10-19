"Шанс на новую жизнь": 13-летнего парня, которому пересадили сердце во Львове, уже выписали из больницы

Донором для мальчика стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта.
13-летнего Максима Давыдюка, который стал первым в Украине несовершеннолетним, которому пересадили сердце, уже выписали из больницы.
Об этом подросток сообщил на своей странице в Instagram.
"Новое сердце — это для меня шанс на новую жизнь. Надеюсь, что все будет хорошо", — сказал парень на видео.
В больницу также пришел директор Института сердца Борис Тодуров. Он порекомендовал подростку беречь себя и носить маску.
"Это — уникальный хирургический случай в этом году", — прокомментировал Борис Тудоров.
Напомним, во Львовской больницы скорой медицинской помощи впервые в Украине пересадили сердце ребенку — 13-летнему Максиму Давидюк из села Зарудчи Любешовской громады. Донором для него стал 54-летний мужчина, который скончался от инсульта.
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