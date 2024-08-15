Шанс на отсрочку появился у еще одной категории военнообязанных

Комитет ВР по нацбезопасности в скором времени рассмотрит законопроект о запрете мобилизовать второго сына или дочь у матери, если он является братом/сестрой погибшего, но от другого отца.

Министерство обороны поддержало законопроект №11391, которым предлагается вернуть отсрочку от мобилизации для тех, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Об этом свидетельствует информация от Минобороны.

Уже скоро Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке рассмотрит изменения в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", которыми предлагается расширить круг военнообязанных, чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях, для предоставления отсрочки от мобилизации. Об этом накануне сообщил нардеп Александр Федиенко.

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Дело в том, что в предыдущей редакции закона о мобилизации отмечалось, что мобилизации не подлежат военнообязанные, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях Однако во время дальнейших изменений в эту норму слова (неполнородный) брат/сестра" были изъяты. В конце концов в закон о мобилизации была внесена правка, которой убрали запрет мобилизовать брата погибшего, если тот не является полнородным.

Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №113911, которым предлагается исправить эту ситуацию. Именно его рассмотрение в комитете анонсировал Федиенко.

В то же время Минобороны в своем заключении о законопроекте указало, что поддерживает изменения, которые вернут отсрочку тем, чьи неполнородные брат или сестра погибли или пропали без вести.

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Минобороны поддержало законопроект №11391/Скриншот

Напомним, закон о мобилизации определяет, что с августа часть украинцев теряет право на отсрочку.

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