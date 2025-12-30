Шанс на возвращение: Турция передала в РФ данные об украинских пленниках

Главный Омбудсман Турции / © Дмитрий Лубинец facebook

Турция передала России списки пропавших без вести и тяжелораненых украинских военнопленных.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец по итогам со своим турецким коллегой Мехметом Акарджой и координаторами семей защитников Украины.

Лубинец получил подтверждение от Главного Омбудсмана Турции, что списки пропавших без вести, а также тяжелобольных и тяжелораненых военнопленных, которые ему месяц назад передавали украинские семьи во время встречи в Турции, были переданы РФ.

«Мы договорились о налаживании постоянного канала коммуникации между нашими институтами. Я предложил организовать передачу писем от семей Мехметом Акарджой российской стороне для украинских военнопленных с возможностью обязательного ответа», — отметил уполномоченный ВР по правам человека.

Лубинец пообещал, что украинская сторона отдельно еще раз подготовит и передаст Турции списки:

пропавших без вести при особых обстоятельствах — для верификации;

тяжелобольных и тяжелораненых — для репатриации,

осужденных военных, военнопленных, содержащихся дольше и незаконно удерживаемых гражданских граждан Украины.

Ранее в The Times рассказали, что российские войска систематически казнят украинских военнопленных, а командование оккупантов даже поощряет простых солдат совершать эти страшные преступления.