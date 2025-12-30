- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
Шанс на возвращение: Турция передала в РФ данные об украинских пленниках
Турция обещает помогать разыскивать украинских бойцов в качестве посредника из РФ.
Турция передала России списки пропавших без вести и тяжелораненых украинских военнопленных.
Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец по итогам со своим турецким коллегой Мехметом Акарджой и координаторами семей защитников Украины.
Лубинец получил подтверждение от Главного Омбудсмана Турции, что списки пропавших без вести, а также тяжелобольных и тяжелораненых военнопленных, которые ему месяц назад передавали украинские семьи во время встречи в Турции, были переданы РФ.
«Мы договорились о налаживании постоянного канала коммуникации между нашими институтами. Я предложил организовать передачу писем от семей Мехметом Акарджой российской стороне для украинских военнопленных с возможностью обязательного ответа», — отметил уполномоченный ВР по правам человека.
Лубинец пообещал, что украинская сторона отдельно еще раз подготовит и передаст Турции списки:
пропавших без вести при особых обстоятельствах — для верификации;
тяжелобольных и тяжелораненых — для репатриации,
осужденных военных, военнопленных, содержащихся дольше и незаконно удерживаемых гражданских граждан Украины.
Ранее в The Times рассказали, что российские войска систематически казнят украинских военнопленных, а командование оккупантов даже поощряет простых солдат совершать эти страшные преступления.