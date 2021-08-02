Шанс на "вторую жизнь": в Черкассах от донора пересадили сердце, почки и печень

Шанс на "вторую жизнь": в Черкассах от донора пересадили сердце, почки и печень

Сердце пересадили 59-летнему пациенту с Чернобаевского района.

В Черкассах впервые провели пересадку сердца, почек и печени от посмертного донора нескольким пациентам. Донором стал мужчина, которому диагностировали смерть мозга после тяжелой черепно-мозговой травмы. Родные умершего дали разрешение на трансплантацию органов, чтобы спасти жизнь другим людям.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, сердце пересадили 59-летнему пациенту черкасские хирурги совместно с коллегами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова. Операцию провели в Черкасском областном кардиологическом центре.

По информации местного издания "Обо всем", пациент родом из Чернобаевского района. Перед началом операции был проведен тест на совместимость донора и реципиента. По словам главного врача Черкасского областного кардиоцентра Светланы Журбы, трансплантация сердца — единственное, что могло спасти жизнь пациента. Он имел выраженную сердечную недостаточность — родной орган работал только на 20%.

А еще две почки пересадили в областном онкологическом диспансере. Печень донора получил 58-летний мужчина, который находился в Национальном институте хирургии и трансплантологии. Больной уже несколько лет был в листе ожидания.

Состояние пациентов сейчас стабильное. Впереди их ждет долгий путь реабилитации.

Отмечается, что поиск пар "донор-реципиент" совершили через Единую государственную информационную систему трансплантации. Операцию провели за средства госбюджета в рамках пилотного проекта по трансплантации.

В Минздраве выразили скорбь родственникам донора и свое почтение и благодарность за их крайне важное решение, которым они спасли жизни людей.

Напомним, во Львове врачи спасли 6-месячного мальчика с врожденным пороком сердца, не делая сложных операций. Медики сделали это эндоваскулярной — без всякого разреза.

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