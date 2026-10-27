Шанс на взаимопонимание с Польшей: готова ли Варшава услышать Киев, и какие сферы могут объединить наши страны

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В довольно непростых отношениях между Украиной и Польшей в последнее время есть шанс на взаимопонимание. Если, конечно, в Варшаве его готовы увидеть. Пример — негативная реакция Киева на решение Львовского облсовета объявить 2027-й годом Романа Шухевича, Олега Ольжича и УПА. МИД Украины сразу же назвал это решение, одобренное на региональном уровне без консультаций с дипломатами и центральными органами власти, контрпродуктивным.

Польский премьер Дональд Туск сообщил о сигнале от Владимира Зеленского: украинский президент очень недоволен тем, что произошло, и если от него будет зависеть дальнейшая процедура (продвижение решения Львовского облсовета — Ред.), он этого не поддержит. Заместитель главы польского МИДа Марчин Босацкий отметил, что информация о решении была удалена с веб-сайта Львовского облсовета. А депутату Святославу Шеремете — инициатору идеи объявить 2027-й годом Шухевича, Ольжича и УПА — запретили въезд в Шенген на пять лет.

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Громкого скандала, как в мае-июне с орденами, на этот раз удалось избежать, как и приостановки поставок крупного польского пакета военной помощи Украине именно из-за решения Львовского облсовета. Ведь буквально накануне Владимир Зеленский говорил, что в последнее время у Украины улучшились отношения с Польшей. Это заявление прозвучало через несколько дней после того, как украинский президент впервые с начала скандала с орденами вылетел в командировку из аэропорта в Жешуве.

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Есть ли шанс на достижение понимание между нашими странами, когда в самой Польше не скрывают антиукраинского сантимента? Ведь польские политики, активно используя украинскую карту, уже начали парламентскую предвыборную кампанию. И использование антиукраинских настроений вылилось в нападения и избиения украинцев, в том числе и детей, в Польше.

О трех главных сферах, которые могут объединить Украину и Польшу, читайте в нашем материале по итогам недельного визита корреспондентки ТСН.ua в Варшаву с группой украинских лидеров мнений в Польше по приглашению польского Centrum Mieroszewskiego.

Исторические споры: формула взаимного уважения

Общая историческая память — не та сфера, где Украина и Польша смогут найти общий язык. Поэтому ТСН.ua начинает статью именно по этому вопросу. Именно оно влияет на все сферы отношений наших стран, включая оборонное сотрудничество и военную помощь, подтверждающие социологические опросы в Польше. Также об этом сказал госсекретарь Минобороны Польши Павел Залевский во время встречи с нашей группой украинских журналистов в Варшаве, добавив, что не нужно «называть украинские подразделения фамилиями людей, ответственных за преступления против поляков».

Речь идет о майском указе Зеленского о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций (ССО) ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА», который привел к взрыву в польском политикуме и обществе, и скандалу с орденами. При этом он стал очень показательным как для Украины, так и для самой Польши.

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Во-первых, украинцы, уже почти пять лет сопротивляющиеся полномасштабному российскому вторжению и борющиеся за выживание, не уделяли достаточного внимания тому, насколько вопрос исторической памяти действительно важен для подавляющего большинства поляков, а не только для политиков, каждый раз разыгрывающих антиукраинскую карту для получения электор.

Во-вторых, скандал с орденами после соответствующего указа Зеленского продемонстрировал, что польский политикум и большинство общества не воспринимают, что Украина может иметь собственный взгляд и собственных героев. И это доказывают результаты соцопросов: по данным CBOS в июле, только 44% поляков признают право украинцев на своих героев.

Польский политикум не воспринимает предложение украинских коллег: «Давайте оставим вопрос трактовки общей истории историкам». Также не удастся вернуться к формуле «Прощаем и просим прощения». Что действительно могло бы сработать — это взаимное уважение Польши и Украины к праву каждой стороны признавать собственных героев. Однако польские политики, независимо от политического лагеря, прямо говорят, что «с Бандерой и Шухевичем Украина в ЕС не вступит».

«Вы хотите вступить в ЕС, и мы должны на это согласиться, а не вы. У вас есть столько безупречных героев, сейчас защищающих страну, зачем вам те, кто убивал людей», — сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи с нашей группой, сравнив процесс вступления в Евросоюз с «лондонским клубом», где надо убедить всех в джентльменском поведении.

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В то же время, на вопрос корреспондентки ТСН.ua о том, возможно ли вступление Украины в ЕС до окончания войны, вицемаршалок Сената Магдалена Беят (связана с партией Nowa Lewica, которая имеет не столь радикальные взгляды на влияние Волынской трагедии на польско-украинские отношения) ответила:

«Мне кажется, что до окончания войны Украина не сможет вступить в ЕС. Но я научилась в политике никогда не говорить слово „никогда“. Всё возможно. Но, смотря на это по сегодняшней перспективе, это невозможно».

Такое же мнение корреспонденту ТСН.ua приходилось слышать во многих других европейских столицах. В подавляющем большинстве это продиктовано страхом вовлечения их стран в войну с Россией после вступления Украины. Также часто приходилось слышать, что Украина вроде бы воспринимает членство в ЕС в качестве заменителя безопасности, потому что вступление в НАТО пока невозможно. Что не правда, ведь Украина уже давно является провайдером безопасности.

Относительно отношений с Варшавой, в Киеве есть понимание, что еще один скандал с орденами нам не нужен, особенно накануне парламентских выборов в Польше, которые должны состояться осенью 2027 года. Также есть понимание, что вопросы исторической памяти остро встанут перед вступлением Украины в ЕС. Как, например, сейчас Болгария выдвигает исторические и языковые требования вступления Северной Македонии. В то же время в Киеве хотят видеть понимание с польской стороны, что украинцы борются за выживание в войне с Россией, и это сегодня наш главный приоритет.

Поэтому в вопросе общей исторической памяти Киев и Варшава вряд ли смогут найти общий язык. Особенно когда эту тему активно используют политики. Какие же сферы могут объединить Украину и Польшу? ТСН.ua выделил три главных.

Оборонное сотрудничество. По словам польских чиновников, около 90% международной военной помощи Украина получает через территорию Польши, которая является нашим главным логистическим хабом. Лишь раз публично в прошлом году Анджей Дуда, уходивший в отставку с поста президента, раскритиковал отношение Украины и союзников к аэропорту Жешув и польским автомагистралям.

«Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому если кому-то не нравится, то закрываем и до свидания», — добавил летом 2025 года Дуда.

Во время встречи с госсекретарем Залевским у Минобороны корреспондентка ТСН.ua спросила, есть ли риск, что в случае обострения отношений между нашими странами, как это было во время скандала с орденами, Польша может ограничить логистику через свою территорию вплоть до закрытия Жешува. Чиновник заверил, что для них самое важное — это поддержка Украины, что бы ни говорили политики.

Польские военные и медики уже давно перенимают украинский боевой опыт. И это то, где наши страны могут успешно развивать сотрудничество, как и в дроновых технологиях. Еще в прошлом году министры обороны двух стран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотных авиационных систем. В феврале этого года Зеленский и Туск подписали письмо о намерениях совместного производства оборонной продукции, в частности БПЛА.

Как известно, доступ к украинским дроновым технологиям Польша получит в обмен на передачу Украине польских МиГ-29. Однако в июне польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш обвинил Украину в невыполнении обещания по передаче технологий. Хотя польской стороне хорошо известно, что МиГ-29 нуждаются в серьезной дорогостоящей модернизации, прежде чем Украина сможет их поставить себе на вооружение. И вопрос финансирования до сих пор не решен.

Переговоры по урегулированию войны. Польские политики, дипломаты и эксперты констатируют, что большинство поляков не отождествляют борьбу украинцев в войне с Россией с защитой Польши и Европы в целом. По данным опроса SW Research для Rzeczpospolita за июль этого года, всего 38,5% поляков считают, что передача польского оружия Украине способствует укреплению безопасности самой Польши.

По словам польского социолога и исследователя общественного мнения Лукаша Мазуркевича, очевидно нежелание поляков быть втянутыми в войну. Большинство польского общества выступает против отправления натовских, более того — польских войск в Украину. В то же время, в польском обществе есть запрос на участие Польши в переговорах по завершению войны. То же самое мы видим и в комментариях польских чиновников.

«Это какое-то недоразумение», — комментировал премьер Польши Дональд Туск отсутствие польских представителей на встрече в Осло, где президент Зеленский встретился с лидерами Норвегии, Финляндии и спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом, который затем уехал на переговоры с Путиным в РФ.

Украина, со своей стороны, может лучше лоббировать возможность присутствия польских представителей на таких переговорах. Или общаться с Варшавой по результатам. Тем более сейчас, когда представители польских властей стали в защиту Украины на фоне обострения отношений Киева и Вашингтона и откровенной солидаризации Трампа с Путиным.

Что со своей стороны может сделать Польша? К примеру, продолжить переговоры в рамках НАТО о возможности закрытия неба над регионами Запада Украины. Киев постоянно поднимает этот вопрос с самого начала полномасштабного российского вторжения. Даже велись разговоры о создании интегрированной системы ПВО Украины и наших ближайших соседей.

«К сожалению, сейчас это невозможно. Если Польша начнет сбивать российские цели над территорией Украины, мы потеряем свои гарантии безопасности», — сказал неофициально во время встречи с нашей группой в Варшаве известный польский политик из партии Туска, очевидно имея в виду именно американские гарантии.

Борьба с российской дезинформацией. Это наиболее реальная сфера, где у Украины и Польши есть шанс на продуктивное сотрудничество. Однако это возможно исключительно при желании польской стороны. Отдельные инициативы на уровне СМИ и гражданских обществ существуют. Однако этого недостаточно. И этому не способствуют откровенно рискованные политические маневры в сторону антиевропейских и пророссийских сил в Польше.

Во-первых, в недавнем интервью Rzeczpospolita президент Кароль Навроцкий косвенно допустил участие «Конфедерации короны польской» евродепутата Гжегожа Брауна в правом «сенатском пакте» — согласование кандидатов между партиями, чтобы они не конкурировали друг с другом. Хотя в Польше есть много независимых журналистских расследований, доказывающих связь окружения Брауна с Россией, в частности, их поездок в РФ, которые финансировались фондами, связанными с Россией и т.д.

Во-вторых, во время нашей поездки в Варшаву очень часто приходилось слышать, что около 20% поляков поверили российской дезинформации, что в сентябре 2025 польское воздушное пространство нарушили украинские, а не российские дроны. Хотя на самом деле цифра в 24% — результат анализа польского аналитического центра и проекта Res Futura (исследующего информпространство, дезинформацию и психологические операции в соцсетях) сообщений в польских соцсетях. То есть это не результаты репрезентативного соцопроса.

Все польские политики, дипломаты и эксперты подтверждают, что российская пропаганда, особенно в польском сегменте соцсетей, очень активна и оказывает реальное влияние на поляков. В то же время, апеллируя к демократии и плюрализму мнений, в Польше закрывают глаза на пророссийские тезисы того же Гжегожа Брауна и продвижение пророссийских нарративов некоторыми известными польскими СМИ, которые очень популярны в YouTube.

Яркий пример — репортаж польской журналистки Марии Верниковской для YouTube-канала Kanał Zero из российского Калининграда за февраль 2026 года, который осудили сами же польские журналисты и чиновники за чрезмерное сочувствие к россиянам (в том числе в фрагменте разговора с российским военным).

Дата публикации 12:29, 09.10.26 Количество просмотров 69 Евродепутат Браун призвал восстановить Nord Stream и привлечь Польшу - видео

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