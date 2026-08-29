"Шанс победить есть": новый министр обороны Хмара объявил об изменении стратегии войны с РФ

Евгений Хмара / © Associated Press

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По мнению нового главы оборонного ведомства Евгения Хмары, слепое копирование советской военной школы и зеркальные ответные шаги не приведут Украину к победе над РФ. В то же время, он убежден, что у украинцев «есть реальный шанс победить», уверен он. Украине требуется собственный метод ведения войны.

Такой «принципиально другой» метод ведения боевых действий в значительной степени уже сформирован. Об этом Евгений Хмара рассказал американскому изданию National Interest.

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Отказ от советской модели и поиск собственного пути

«Маленькая советская армия не может победить великую советскую армию», — цитирует издание объяснение нового министра обороны Украины, почему нельзя воевать с РФ исключительно по унаследованной от СССР модели боевых действий.

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Ассиметричные удары и перенесение войны на территорию РФ

Какова именно должна быть новая модель, Евгений Хмара не раскрыл деталей, отметив, что это «асимметричные удары» вглубь страны-агрессорки. Более того, новые министр обороны и командующий ВСУ Михаил Драпатий уже «совместно готовят следующий этап переноса боевых действий на территорию агрессоров», отмечает издание.

В качестве примера National Interest приводит операцию «Паутина» — спецоперацию бойцов ЦСО «А» СБУ под руководством Евгения Леонидовича. Напомним: уникальная и масштабная операция СБУ была проведена в июне 2025 года — украинские FPV-дроны нанесли удары по пяти российским военным аэродромам в глубоком тылу РФ.

Задействованные в операции дроны стоили около $1 млн, отмечает издание. Однако они нанесли более $5 млрд ущерба стратегической авиации России.

Разрушение «узловых точек» врага

По словам Евгения Хмары, та же логика лежит в основе всей нынешней дальнобойной кампании: удары наносятся не по отдельным объектам, а по «узловым точкам» целой системы страны-агрессорки.

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Такими узловыми точками являются нефтеперерабатывающие заводы, транспортные узлы, экспортные логистические маршруты и т.д. Причем стоимость самого удара должна составлять лишь примерно 2% от экономического ущерба, который он наносит врагу.

Удар по экономике РФ: первые результаты стратегии

Итог новой стратегии уже есть. Так, из строя нефтеперерабатывающей отрасли России уже выведено около 43% мощностей, а также собственная статистика РФ фиксирует двузначное падение производства горючего в текущем году, а страна уже импортирует топливо и нормирует бензин для собственных потребителей.

Асимметричность таких украинских ответов на российские удары наглядна, подчеркивает Евгений Хмара. Если Москва терроризирует гражданское население Украины, Киев бьет исключительно по тому, что финансирует войну.

Напомним, Евгений Хмара официально возглавил Министерство обороны Украины 19 августа. За соответствующее решение в Верховной Раде было отдано 312 голосов.

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