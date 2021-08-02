Шансов выжить не было: во Львове пара влюбленных погибла во время урагана (видео)

Шансов выжить не было: во Львове пара влюбленных погибла во время урагана (видео)

Парень и девушка погибли мгновенно.

В воскресенье, 1 августа, в Стрыйском парке во Львове произошла трагедии. На пару влюбленных, которая сидела на скамейке, упало дерево и фонарь.

Об этом сообщает Варта1.

Сильний ветер сломал дерево и фонарь. Они упали на парня и девушку, которые сидели на скамейке рядом. Молодые люди погибли на месте. Известно, что парню было 20 лет, а девушке — 18 лет. На момент падения дерева у молодых людей было свидание.

Среди обломков лавки а месте трагедии остался последний букет девушки.

"Предварительно известно, что на людей упало две огромные ветви, обвалились во время урагана. Одна ветвь упала с 10 метров, другая примерно с 14 метров в сторону скамейки, задев осветительную опору, которая в свою очередь также сломалась и упала на молодых людей. Парень и девушка погибли сразу. Шансов выжить после падения дерева и фонаря у них не было. Помощи уже оказывать некому было "- сообщают журналисты.

Парень был студентом Львовской военной академии, в этом году он должен был учиться на 2 курсе.

Напомним, что во Львове дерево насмерть придавило двух молодых людей

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