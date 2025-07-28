Шансы на встречу Зеленского и Путина выросли: какое событие открывает окно для переговоров

Владимир Путин и Владимир Зеленский. / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп открыто демонстрирует недовольство затягиванием Кремлем переговорного процесса. Теперь шансы на встречу лидера Украины Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина растут.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в комментарии " Укринформу ".

Дипломат говорит, мол, сейчас не может комментировать слова главы МИД Турции Хакана Фидана о встрече президентов Украины и России, потому что не знает контекста. Впрочем, подчеркнул Кислица, "это очень важно".

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"У меня нет первоисточника его слов, возможно, он имеет в виду пользу от трех проведенных встреч в Стамбуле. Возможно, он чувствует, что шанс на такую встречу растет. Он действительно, хочется верить, растет, потому что Москва осознает, что у Вашингтона врывается терпение. Понимаете, можно играть с друзьями, можно играть с друзьями, можно играть с друзьями, можно играть с друзьями, можно играть с друзьями можно”, - сказал Кислица.

По его словам, тема саммита лидеров поднималась еще во время первой встречи делегаций в Стамбуле. Делегация "фюрера" Путина не говорила, что такой встречи никогда не будет.

"Российская сторона говорила: "Вы хотите встречи? Выполняйте требования!". То есть они искажают логику украинской стороны, потому что считают, что президенты должны только одобрять что-то, что сделано экспертами. Но здесь должна быть другая логика. Здесь должна быть логика: правитель Кремля должен четко сказать всем своим подчиненным, а мы должны будет оформить принцип. годами встречаться. И это то, что нужно российской стороне”, – подчеркнул представитель МИД.

Москва вместо реального решения вопроса о завершении войны пытается выстроить «инфраструктуру бесконечных разговоров» и предложить это и президенту США.

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"В Вашингтоне, где работают умные люди - и аналитики, и политики - уже поняли, что их водят за нос. Ждать до 2 сентября - это слишком долго, ведь каждый день гибнут люди, ежедневно есть ракетные и дроновые обстрелы, а российская сторона продолжает водить хороводы вокруг экспертных встреч", - подчеркнул Кисли.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил о сигналах из Москвы по поводу его встречи с Владимиром Путиным. Он высказал предположение, что многое удалось добиться «некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями».

Напомним, во время переговоров в Стамбуле 23 июля украинская делегация предложила встречу Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с участием лидеров Турции Реджепа Таипа Эрдогана и США Дональда Трампа. Это предложение было одним из трех условий Киева. Однако в Кремле до сих пор не дают неоднозначных ответов на встречу Зеленского и Путина.

Дата публикации 17:41, 28.07.25 Количество просмотров 8 Невыгодно? В ЕС недовольны торговым соглашением с США - вот так поворот