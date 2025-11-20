Шансы Зеленского на второй срок: в "Слуге народа" оценили возможность переизбрания президента

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Знания и силы украинского президента Владимира Зеленского позволят ему посоревноваться на следующих выборах. От этого во многом зависит устойчивость институции президента, и это важно.

Так ответил на вопросы журналистов издания lb.ua народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета ВРУ по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев.

Потураева попросили кратко ответить, есть ли у президента Зеленского шансы на переизбрание?

Нардеп прокомментировал перспективы переизбрания президента Владимира Зеленского. По его словам, предсказать результат сложно, но зная президента, он обладает мудростью, чутьем, знаниями и силой, чтобы выйти из нынешней ситуации победителем.

«Прогнозировать сложно, но зная его, он имеет мудрость, чутки, знания и силы, чтобы выйти из этой ситуации победителем. И, возможно, при благоприятных обстоятельствах, если семья ему это позволит, даже посоревноваться на следующих выборах президента. От этого во многом зависит устойчивость институции президента, и это важно», — отметил Потураев.

Ранее говорилось, что немедленная смена правительства в Украине на фоне коррупционного скандала с «Энергоатомом» является лишь «красивым политическим лозунгом», который невозможно реализовать сразу. Так считают некоторые представители «Слуги народа».