Шантаж вместо мира: Путин выдвинул Западу старые ультиматумы по отношению к НАТО для остановки войны

Путин снова требует ограничить НАТО / © ТСН.ua

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Кремлевский диктатор Владимир Путин после встреч со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером не продемонстрировал готовность отказаться от максималистских требований. В Кремле заявили о необходимости создания новой долгосрочной архитектуры безопасности в Европе, фактически предполагающей пересмотр роли НАТО и его военного присутствия на востоке континента.

Об этом пишет BBC.

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Какие требования Кремль возвращает к переговорам

Москва снова подняла вопрос о так называемых проектах соглашений с США и НАТО, которые Кремль предложил в декабре 2021 года. Тогда Россия потребовала остановить дальнейшее расширение Альянса и предоставить ей гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут его членами.

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Кроме того, Москва хотела добиться вывода военной инфраструктуры НАТО из стран Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к Североатлантическому союзу после распада СССР. Западные лидеры отвергли эти предложения как неприемлемый ультиматум. Уже через два месяца Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Теперь советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков намекнул, что Кремль может дополнить перечень требований по новым пунктам. По его словам, Москва будет учитывать усилия Запада, направленные на достижение стратегического поражения России.

Сам факт, что вопрос европейской безопасности снова стал частью переговоров об Украине, в Москве уже воспринимается как дипломатическое достижение. Такую оценку приводит корреспондент BBC по России Стив Розенберг.

Каллас считает требования Москвы ловушкой

Главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас предостерегла, что обсуждение новой архитектуры европейской безопасности к прекращению боевых действий может отвлечь от главного — необходимость остановить российскую агрессию.

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Она подчеркнула , что переговоры должны проходить в другой последовательности: сначала прекращение огня, затем мирное соглашение и только после этого более широкие договоренности о безопасности Европы.

Каллас также напомнила, что основы европейской безопасности уже закреплены в международных документах, в частности, в Хельсинкском заключительном акте, Парижской хартии и Будапештском меморандуме. Проблема, по ее словам, состоит в том, что Россия не следует этим договоренностям.

Почему Европа до сих пор не за столом переговоров

В ходе переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября за столом находились представители Украины, России и США. Европейские страны непосредственно в этом раунде не участвовали, хотя вопрос их присоединения к следующим встречам поднимался.

После переговоров в Москве, американские посланники заявили, что Путин согласился на участие европейцев в следующем раунде. Однако впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что окончательного решения о расширении переговорного формата еще нет.

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Украина настаивает на том, что европейские партнеры должны иметь место за столом переговоров. 14 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от них определение представителя до конца месяца. Он подчеркнул , что Европа должна присутствовать вместе с Украиной, США и Россией.

Несмотря на значительные потери российской армии, усиливающееся давление на экономику и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, Кремль пока не демонстрирует готовности прекратить боевые действия. По оценке BBC, эти обстоятельства еще не заставили Путина отказаться от жесткой позиции.

Мирные переговоры — последние новости

В ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре и критическим объектам. Однако российские представители заявили, что не имеют полномочий принимать такие решения, и предложили обращаться к Путину. Именно поэтому Владимир Зеленский настаивает на необходимости встречи лидеров для обсуждения прекращения огня .

Отдельной острой темой стали территории. По словам Зеленского, американские переговорщики впервые спросили, согласится ли Украина выйти из Донбасса в обмен на вступление в НАТО . Президент подчеркнул, что Киев не отказывается от своих земель, а какие-либо договоренности по гарантиям безопасности должны предусматривать реальные механизмы защиты. Это стало одним из самых резонансных моментов переговоров.

В то же время, Владимир Зеленский считает, что Россию можно склонить к реальным переговорам благодаря усилению Украины. Президент предположил, что при поддержке соответствующих решений Конгрессом США до конца года может представиться возможность договориться о деэскалации.

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