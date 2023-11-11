"Шантажи, мятежи и теракты": в ОП ответили, чем угрожает Украине и другим странам проблема "усталости от войны"

Усталость и "определенное эмоциональное состояние" не должны подталкивать к мысли, что у Украины нет ресурсов победить в войне с Россией.

Об этом сказал во время телемарафона советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если мы из-за усталости, из-за определенного эмоционального состояния начнем говорить "все, у нас нет ресурсности для того, чтобы все-таки дожать Россию"... То тогда цена, которую будет платить Украина и проукраинская коалиция будет гораздо больше", — сказал он .

По словам Подоляка, если Россия останется с этой элитой, устанавливающей правила в РФ, это будет означать максимальную агрессивность и милитаризм страны, обладающий "определенной внешнеполитической доктриной".

По его словам, эта доктрина будет включать в себя шантажи, финансирование ультрарадикальных политических организаций в других странах или мятежи и теракты.

"Это надо понимать и тогда наши партнеры будут вкладывать в превенцию всего этого гораздо больше денег. Поэтому, несмотря на усталость, должны объяснять основные вещи: война не может закончиться таким образом, чтобы российская элита сохранила свои позиции в России", — добавил Подоляк.

Напомним, западный политолог рассказал ранее, что две пророссийские страны ждет смена режима. В случае победы Украины, по его словам, будет совсем другая Европа с другими центрами политической гравитации.

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