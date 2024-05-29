"Шапка-невидимка" не сработала: на границе разоблачили мужчину, пытавшегося уехать из Украины

Мужчина скрывался в кабине грузовика, который направлялся в Молдову.

Украинские пограничники разоблачили пассажира-"невидимку", пытавшегося незаконно попасть в Молдову, укрывшись в кабине грузовика.

Об этом сообщили в Telegram-канале Госпогранслужбы.

"Водитель грузовика, который поздно вечером направлялся из Украины, утверждал, что едет один. Однако во время осмотра кабины пограничники обнаружили спрятавшегося в сложенном спальном месте мужчину", — говорится в сообщении.

В службе добавили, что в отношении нарушителя правил пересечения границы составлен протокол об административном нарушении. Водителю "повезло" еще меньше – его действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление, поэтому мужчину передали Нацполиции. Его дальнейшую судьбу определит следствие и суд.

Напомним, предприниматель из Полтавы придумал, как "легально" сбежать за границу. Обман мужчины был раскрыт во время пересечения границы.

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