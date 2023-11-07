"Шапки-ушанки" и другое имущество: Госрезерв устроит большую распродажу

Такой шаг сэкономит государству деньги, а поступления от продаж имущества позволят освежить и пополнить запасы Госрезерва.

Государственное агентство резерва Украины продаст на конкурсной основе невостребованное хранящееся в ведомстве имущество, срок хранения которого истек.

Соответствующее решение принял Кабмин на заседании 7 ноября, сообщили в Минэкономики.

По решению правительства, Госрезерв продаст на торгах шапки из искусственного меха для военнослужащих, заложенные в резерв в начале 2000-х годов. С 2017 года Минобороны Украины ввело новые правила ношения военной формы, и "шапки-ушанки" им не отвечают, поэтому не будут востребованы военными.

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Также из мощностей Госрезерва будет продано зерно урожаев 2007-2018 годов во избежание ущерба для государства. Ведь определенные сроки хранения зерна государственного резерва – два года. То есть качество зерна все ухудшается, соответственно, стоимость уменьшается.

На конкурсной основе также продадут невостребованное моторное масло М-63/10D, у которого истекает срок хранения.

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко пояснил, что реализация невостребованного имущества, срок хранения которого истек, позволит государству сэкономить средства, которые тратятся на его хранение. Это имущество, оказавшееся ненужным заказчикам даже в условиях войны.

"Вместо этого поступления от продаж позволят нам освежить и пополнить запасы Госрезерва. Будут приобретены материальные ценности из актуальной номенклатуры, отвечающие требованиям современности, потребностям государства и заказчиков", – сообщил Фоменко.

К слову, в начале ноября Минобороны Украины объявило о начале торгов на закупку продовольствия для ВСУ, которые будут проходить по новым правилам.

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