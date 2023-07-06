Шарию объявлено подозрение в госизмене за помощь ФСБ: в СБУ показали видеодоказательство

Пророссийскому блогеру Анатолию Шарию сообщено о подозрении в государственной измене. В частности Шарий помогал ФСБ России делать постановочные видео с допросами украинских пленных.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и в СБУ.

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры сообщено о подозрении в государственной измене украинскому блоггеру, который из-за границы осуществляет подрывную деятельность против Украины", – говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Не называя имени Шария, в ведомстве отметили, что с 2019 года блоггер фактически проживает на территории Испании, откуда организует "пиар-акции пророссийской направленности, создает и распространяет политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания".

Шарий с сообщником разработали медиапроект для дискредитации Украины и ВСУ

Следователи выяснили, что весной 2022 подозреваемый вступил в сговор с экс-начальником ГУ Нацполиции в Винницкой области, который с 2018 года работает на ФСБ (по последнему по факту госизмены начато отдельное уголовное производство).

Сообщники разработали медиапроект для дискредитации Украины и ВСУ, переданный куратору из российской ФСБ. Этот куратор должен был способствовать поиску украинских военнопленных в местах их удержания в России, организации и съемки их допросов. В дальнейшем эти видео планировали использовать для монтажа антиукраинских материалов и распространять их в Интернете.

Детали о деятельности Шария от СБУ

В то же время в СБУ заявили, что по заказу спецслужб РФ Шарий принимал участие в подготовке и распространении постановочных видеороликов, где российские оккупанты допрашивают украинских пленных.

"В частности, Шарий лично подсказывал фсб, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным. А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него "невыгодные" для России моменты. "Смонтированные" сюжеты РФ затем использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене", – говорится в сообщении СБУ.

Отрывок перехваченного разговора Анатолия Шария с российскими спецслужбами/Скриншот

По данным следствия, Шарий вел негласное сотрудничество с кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. Коммуниковать со спецслужбами РФ блоггеру помогал сообщник в оккупированном Севастополе – экс-глава ГУ Нацполиции в Винницкой области Антон Шевцов. Именно от него Шарий получил видео с допросами двух пленных бойцов ВСУ. После установки файлов видео были согласованы с представителем российской спецслужбы.

"Потом Шарий "дополнил" деструктивный сюжет собственными комментариями, выложил на своих интернет-платформах и отчитался своим кураторам, отправив ссылку на публикации", – говорится в сообщении СБУ.

Там отметили, что в разговорах с сообщником Шарий признал, что, несмотря на монтаж, не удалось скрыть плохое состояние украинских пленных. А их родственники, отзывавшиеся на опубликованные видео, просили не снимать и не мучить пленных.

В СБУ добавили, что Шевцов и Шарий скрываются от правосудия, и проводятся комплексные мероприятия по привлечению обоих к ответственности. Им грозит пожизненное заключение.

Шарий помогал ФСБ делать постановочные видео с допросами пленных бойцов ВСУ

Напомним, в мае 2022 года СБУ сообщила о задержании Шария в Испании. Ему тогда были объявлены подозрения в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

В тот же день испанский суд выпустил Шария из-под стражы под подписку о невыезде. У него забрали паспорт и обязали являться в суд каждые 15 дней.

В октябре того же года российские пропагандисты заявляли о закрытии дела об экстрадиции Шария в Испании, потому что тот мог переехать в Италию, о чем якобы сообщила украинская сторона.

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