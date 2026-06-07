Шашлыки с риском штрафа: украинцам напомнили правила отдыха на природе

© Associated Press

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С наступлением лета украинцы все чаще отправляются на пикники, однако не всюду разрешено разжигать огонь. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены не только штрафы, но и уголовная ответственность.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

В частности, разводить костер запрещен в лесах во время пожароопасного периода вне специально обустроенных мест, на территориях природно-заповедного фонда, ближе чем за 30 метров к зданиям, а также во дворах, парках и скверах без соответствующей инфраструктуры.

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За нарушение правил в лесах гражданам грозит штраф от 1530 до 4590 гривен, а в пределах населенных пунктов — от 340 до 1360 гривен.

В то же время, если по неосторожному обращению с огнем возникнет пожар с существенными последствиями, может наступить уголовная ответственность. В таком случае предусмотрен штраф до 68 тысяч гривен, исправительные работы или даже ограничение или лишение свободы до трех лет.

Специалисты призывают отдыхающих разводить огонь только в специально отведенных местах, пользоваться мангалами и иметь рядом воду или другие средства для тушения. Также не следует оставлять огонь без присмотра и необходимо полностью его потушить после завершения отдыха. Соблюдение этих правил поможет избежать пожаров и опасных последствий при отдыхе на природе.

Напомним, в Украине налоговая служба предупредила, что регулярная продажа котят через интернет (OLX, соцсети и т.п.) может считаться предпринимательской деятельностью. Если человек делает это систематически без регистрации ФЛП или бизнеса, ему может грозить штраф.

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