Шефир рассказал о состоянии своего водителя после покушения: "Начнет заново учиться ходить"

Шефир рассказал о состоянии своего водителя после покушения: "Начнет заново учиться ходить"

Ожидается, что через неделю-полторы пострадавший впервые встанет на костыли.

Водитель Александр Иванько, раненный в сентябре во время покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, до сих пор находится на постельном режиме.

Об этом Сергей Шефир рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 октября.

"Водитель пока лежит, не встает. Но надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", — высказался помощник Владимира Зеленского.

Обстрел автомобиля Шефира произошел утром 22 сентября неподалеку от села Лесники Киевской области. В машину попало 15 пуль, три из которых ранили водителя.

В МВД считают, что нападение совершил профессионал. В то же время злоумышленник действовал не один. Целью стрелка была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя.

Украинские правоохранители, расследующие покушение, сотрудничают с США и Великобританией.

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