Шефир рассказал о состоянии своего водителя после покушения: "Начнет заново учиться ходить"

Ожидается, что через неделю-полторы пострадавший впервые встанет на костыли.
Водитель Александр Иванько, раненный в сентябре во время покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, до сих пор находится на постельном режиме.
Об этом Сергей Шефир рассказал в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 октября.
"Водитель пока лежит, не встает. Но надеемся, что где-то через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", — высказался помощник Владимира Зеленского.
Обстрел автомобиля Шефира произошел утром 22 сентября неподалеку от села Лесники Киевской области. В машину попало 15 пуль, три из которых ранили водителя.
В МВД считают, что нападение совершил профессионал. В то же время злоумышленник действовал не один. Целью стрелка была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя.
Украинские правоохранители, расследующие покушение, сотрудничают с США и Великобританией.
Читайте также:
- "Создать атмосферу страха": Геращенко назвал основной мотив нападения на Шефира
- Специализированные патроны: пули, которыми обстреляли авто Шефира, венгерского производства
- "Заговорить" в этом деле могут даже гильзы: какова цель ликвидировать непубличного чиновника Шефира