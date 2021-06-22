Шекспировские страсти в Днепре: из-за неразделенной любви к другу, у которого есть девушка, парень пытался совершить суицид

Парень открыто заявил о своей любви, но прыгать передумал, "потому что у него завтра собеседование".

В Днепре на Амурском мосту 20-летний парень хотел покончить с собой. Причина — неразделенная любовь к другому парню. Попытку своего самоубийства он снимал на видео и транслировал в прямом эфире.

Об этом сообщает Днепр оперативный.

На такой решительный шаг молодой решился из-за неразделенной любви к другому парню, который живет с девушкой. Такие действия, по мнению влюбленного юноши, должны были заставить друга оставить возлюбленную и обратить на него внимание.

Как оказалось, отчаянный парень снимал жилье, в котором жили четверо молодых людей — он с влюбленной в него подругой, и его друг, в которого влюблен он, со своей девушкой. 20-летний молодой человек заявил, что больше не хочет платить за жилье для всех них и лучше сбросится с моста, но не сегодня, так как завтра утром ему нужно идти на собеседование по трудоустройству.

На место происшествия очевидцы вызвали карету скорой. Также на место происшествия прибыла подруга парня. Она его забрала, от помощи медиков молодые люди отказались.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина убил жену и совершил суицид. По словам знакомых погибших, супруги были в процессе развода и в семье часто возникали конфликты.

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