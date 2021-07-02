Шел к реке купаться: в Полтавской области подростка насмерть привалило деревом

Шел к реке купаться: в Полтавской области подростка насмерть привалило деревом

Очевидцы вызвали скорую, но медики не смогли помочь.

В селе Квитковое Полтавской области произошел несчастный случай. Деревом убило 15-летнего подростка.

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Об этом сообщает Полтавская волна.

В селе Квитковое 15-летний подросток вместе с друзьями решили пойти купаться к реке. В пути их застала непогода и ветер свалил дерево, которое упало на юношу.

По словам пресс-секретаря ГУ ГСЧС Полтавщины Светланы Рыбалко, очевидцы происшествия сразу же вызвали скорую. Однако спасти школьника не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

Полицию и спасателей для деблокирования парня из-под завала не привлекали.

Напомним, что в Украине из-за сильной непогоды пострадало несколько областей. Неудержимый ураган разбросал деревья, разрушил дома и разбил крыши.

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