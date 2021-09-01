Шел к внуку-первокласснику: в Виннице во время праздничной линейки умер мужчина

Мужчина на пути к праздничной линейки умер в холле школы.

Сегодня, 1 сентября, в Виннице умер 71-летний мужчина, не дойдя до праздничной линейки. Ему внезапно стало плохо в холле школы №4.

Об этом сообщает "Суспилне" со ссылкой на директора учебного заведения Галину Загородную.

Мужчина пришел к своему внуку-первокласснику на День знаний, но самочувствие его резко ухудшилось.

"Он сел на скамейку, наш участковый начал оказывать первую медицинскую помощь, его начали реанимировать, но когда приехала скорая помощь, стало поздно", — рассказывает директор школы.

В пресс-службе полиции области говорят, что по предварительным данным, у мужчины остановилось сердце, и криммминальное производство не открывали.

Окончательную версию смерти эксперты сообщат позже.

Напомним, чиновник из Днепра внезапно умер на отдыхе в Турции.

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