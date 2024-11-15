В Словакию с костылем и цветами: пограничники "исцелили" нарушителя

На Закарпатье пограничники Чопского отряда разоблачили 22-летнего жителя Киева, пытавшегося незаконно пересечь границу со Словакией, маскируясь под человека с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Остановили мужчину недалеко от пограничного села Большой Березный, где он привлек внимание своим необычным "реквизитом" — костылем и искусственным букетом цветов. По легенде, молодой человек приехал в Закарпатье, чтобы посетить могилы родственников. Однако его маршрут не пролегал через местное кладбище.

Пограничники заметили "хромого" во время наблюдения и решили проверить его документы и цель пребывания в приграничной зоне. На их вопросы о месте захоронения родных мужчина не смог дать конкретных ответов, а затем признался, что его настоящая цель — нелегально попасть в Словакию.

Мужчина пояснил, что костыль был элементом маскировки, который, по его мнению, должен был отвести подозрения. Его задержали для составления административных материалов, а дело будет передано в суд.

Напомним, ГПСУ задержала 11 уклонистов, которых мог разорвать медведь.

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