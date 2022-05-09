"Шел на прорыв и разорвало от счастья": ВСУ уничтожили супер-пупер дорогой и новейший танк оккупантов (видео)

"Шел на прорыв и разорвало от счастья": ВСУ уничтожили супер-пупер дорогой и новейший танк оккупантов (видео)

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать технику российских оккупантов.

На днях украинские защитники лишили оккупантов очень дорогого "супертанка".

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Вооруженные силы Украины уничтожили последнюю версию основного российского боевого танка Т-90, более известного как Т-90М "Прорыв"", — сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

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На кадрах видно, что благодаря точному выстрелу украинских защитников от супер-пупер танка россиян остались "рожки да ножки".

А так танк Т-90 выглядел до тех пор, пока не попал на территорию Украины и под прицел ВСУ.

Украинцы не упустили возможности прокомментировать уничтожение ВСУ очередной новейшей и дорогостоящей техники россиян.

Прорыв? Удивительно, больше похоже на разрыв.

Если людям нужно переделать подержанный автомобиль, они отвезут его на пункт приема металлолома. Если нужно переработать российский танк, об этом позаботится украинская армия.

Ой, а что на параде ехать то будет? Макет?

Шел на прорыв и разорвало от счастья

Напомним, что военнослужащий ВСУ в свой день рождения сделал себе и украинцам отличный подарок — сбил вражеский вертолет К-52. Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения — гордость России "приземлил" молоденький паренек выстрелом из ПЗРК "Игла".

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