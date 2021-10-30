Шел на таран: в Польше 5 полицейских автомобилей останавливали нетрезвого украинца

Украинца смогли "затормозить" только через 8 городов.

В Польше отличился водитель из Украины. Он на "Мерседесе" протаранил полицейский автомобиль, а задержать его смогли только через несколько городов.

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Об этом сообщает InPoland.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу. Полицейские приказали водителю "Мерседеса" остановиться, поскольку авто странно двигалось, из-за чего копы предположили, что водитель нетрезв. Мужчина и не думал останавливаться, и он дважды протаранил авто полиции и умчал дальше.

Автомобиль мчался в город Кукин, далее в Страмник, где сбил полицейский автомобиль. Оттуда он двинулся в Бялгород, Щецин и еще три города, а остановили его только в четвертом- Колобжеге, где ему заблокировали движение. Но он успел повредить еще один автомобиль полиции.

35-летнего гражданина Украины вытащили из авто и сковали в наручники. То же сделали с его пассажиром. Проходить тест на алкоголь водитель отказался.

К счастью, во время преследования никто не пострадал только полицейские авто. Гражданину Украины грозит заключение. Всего в погоне за украинцем участвовало 5 авто полиции.

Напомним, что Польше варшавская полиция разыскала и задержала украинца, который несколько месяцев назад разбил помещения железнодорожного вокзала и нанес серьезный ущерб

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