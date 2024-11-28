Шел "освобождать" сына: в Кривом Роге мужчина с ножом штурмовал ТЦК, произошла стрельба (видео)

В Днепропетровском ОТЦК подтвердили, что причиной нападения стала эмоциональная реакция мужчины на задержание и доставку в РТЦК его сына.
В Кривом Роге мужчина с ножом пытался проникнуть на территорию ТЦК, чтобы "освободить" своего сына.
Об этом пишут местные паблики.
В сети появилось видео со стрельбой в Кривом Роге. На кадрах видно, как на заднем фоне военный бьется с парнем в штатском, валит его на землю, а затем тянет в помещение. За этим за ограждением наблюдает еще один человек.
По информации соцсетей, это отец задержанного военными. Он решил "идти на выручку" сыну и с ножом в руках перелез через забор и колючую проволоку на территорию военного объекта. Военный пытается остановить его и открывает предупредительный огонь.
Автор видео утверждает, что мужчину, пробравшегося на территорию ТЦК с ножом, избили, а затем забрали в полицию.
Что говорят в ТЦК
В Днепропетровском ОТЦК подтвердили, что причиной противоправного поведения гражданского гражданина стала неадекватная эмоциональная реакция на задержание и доставку в РТЦК его сына, который "систематически нарушал нормы законодательства о мобилизации".
"В условиях действия правового режима военного положения, гражданский гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта, угрожал оружием военнослужащим Вооруженных Сил Украины, грубо препятствовал мерам мобилизации, создал угрозу для общественного порядка, за что был задержан военнослужащими РТЦК и СП". На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области в ТЦК мужчина напал с ножом на работника военкомата.
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