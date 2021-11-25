Шел по неосвещенной трассе: в Тернопольской области погиб ученик 9 класса (фото)

Парень скончался в больнице.
Вблизи села Млиновцы Зборовской ТГ Тернопольской области автомобиль ВАЗ насмерть сбил ученика 9 класса.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
ДТП произошло в среду, 24 ноября, в 20:00. По данным следствия, 14-летний парень шел по проезжей части дороги, где его сбил автомобиль. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Он скончался в больнице.
Водитель автомобиля рассказал, что ДТП произошло, когда он обгонял другой автомобиль. По его словам, трасса не освещалась, поэтому он не заметил школьника.
На момент аварии, мужчина был трезв. В полиции открыли дело по ч.2 ст.286 УК. Продолжается следствие.
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