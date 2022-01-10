Шел по обочине дороги: в Хмельницкой области на пешехода упал грузовик, мужчина погиб

Шел по обочине дороги: в Хмельницкой области на пешехода упал грузовик, мужчина погиб

Причины аварии устанавливаются следствием.

В Слободка-Кульчиевецка Хмельницкой области в воскресенье, 9 декабря, погиб 50-летний мужчина, на которого перевернулся грузовик.

Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

По данным следствия, ДТП произошло в 9:00 на трассе Каменец-Подольский-Старая Ушица. Грузовик Peterbilt, за рулем которого был 69-летний житель Хмельницкой области, взлетел в кювет и опрокинулся. На момент ДТП по обочине дороги шел 50-летний местный житель. Именно на него и упал автомобиль. От полученных травм мужчина погиб на месте аварии.

В полиции открыли производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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