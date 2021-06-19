Шел по тротуару: в Ровенской области колесо, которое отлетело от лесовоза, посреди города убило пешехода

В полиции расследуют трагедию.

В г. Березное Ровенской области колесо, которое отлетело от грузовика убило 45-летнего пешехода. Сильным ударом ему оторвало руку и травмировало голову. Пострадавший скончался в больнице.

Об этом сообщает "Суспильное".

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Сестра погибшего Галина Финчук рассказала, что трагедия произошла возле дома, где жил ее брат. Покойный шел по тротуару к своему родственнику.

"Он падал, кроме того, что ему отрезало пол руки до локтевого сустава, ему побило все часть праву, и плюс к тому большой сильный удар — и в сетку его голова", — рассказала сестра погибшего Галина Финчук.

По словам женщины, ее брату в конце июня должно было исполниться 46 лет, он был разведенным и жил с мамой. У него осталась дочь.

Брат покойного Петр Котелюх рассказал, что его брата убило колесо от лесовоза, которые постоянно ездят в Березном. По его словам владелец предприятия извинялся перед семьей за трагедию.

Медики объяснили, что мужчина умер из-за потери крови.

"С момента травматической ампутации конечности до момента наложения жгута медсестрой прошло где-то ориентировочно пять минут. За пять минут там повреждены очень крупные артериальные стволы. И за пять минут теряется такой объем крови циркулирующий, который непременно приводит к остановке сердечной деятельности ", — рассказал заместитель директора центра экстренной медпомощи Олег Ушкевич.

В полиции Ровенской области добавили, что по факту трагедии они открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"Кто будет нести ответственность, — водитель или механик, что выпустил машину, — будут устанавливать в ходе досудебного расследования", — сказал в полиции.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина толкнул велосипедиста под грузовик.

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