Шел по улице: в Хмельницкой области посреди города на 18-летнего парня упало дерево (фото)

Пострадавший в больнице, дело расследует полиция.

В г. Каменец-Подольский Хмельницкой области на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево. Пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции.

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По данным правоохранителей, подросток 16 июня в 17:00 шел по улице Огиенко, где на него внезапно упало дерево. Пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Полтаве посетители с ребенком за несколько секунд ушли из кафе, на которое упало дерево.

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