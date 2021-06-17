Шел по улице: в Хмельницкой области посреди города на 18-летнего парня упало дерево (фото)

Пострадавший в больнице, дело расследует полиция.
В г. Каменец-Подольский Хмельницкой области на 18-летнего парня посреди улицы упало дерево. Пострадавшего госпитализировали.
Об этом сообщили в Каменец-Подольском районном управлении полиции.
По данным правоохранителей, подросток 16 июня в 17:00 шел по улице Огиенко, где на него внезапно упало дерево. Пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Полтаве посетители с ребенком за несколько секунд ушли из кафе, на которое упало дерево.