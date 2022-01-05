Шел под воду, как "Титаник": на Закарпатье из-за паводка автомобиль снесло течением в реку: видео

Шел под воду, как "Титаник": на Закарпатье из-за паводка автомобиль снесло течением в реку: видео

Спасатели вытащили авто, которое течением начало относить на середину реки.

Сегодня, 5 января, на окраине города Хуст Закарпатской области чуть не утонул водитель вместе с автомобилем. Инцидент произошел 09:28 час.

"В результате подъема уровня воды в реке Рика, в водяной плен попал автомобиль Audi 100. Об этом сообщил сам водитель легковушки. Когда его иномарку стремительное течение начало относить на середину реки, мужчина, к счастью, сумел выбраться на берег и немедленно сообщить что произошло на "101", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Чтобы вытащить машину, на место прибыли местные чрезвычайники и водолазно-спасательное отделение отряда спецназначения. С помощью специального буксировочного оборудования подтопленное транспортное средство извлекли из воды.

Напомним, на Закарпатье из-за непогоды подтопило дома, домохозяйства, а на дороги сошли два селевых потока.

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