"Шел показать Украине мощь российской армии": пленный оккупант рассказал, как оказался в Украине (видео)

"Шел показать Украине мощь российской армии": пленный оккупант рассказал, как оказался в Украине (видео)

Оккупант сейчас находится в плену.

СБУ допросила пленного военнослужащего РФ. Он признался, что знал, что попал на территорию чужого суверенного государства.

Видео допроса выложили в Сети.

Оккупант признался, что сначала был на учениях, а потом их начали подходить ближе к границе с Украиной. Дальше им дали задание ехать колонной на Киев, чтобы показать "мощь русской армии".

“Нам сказали, что Зеленский уже подписал указ о капитуляции! А теперь просто нужно доехать до Киева, занять оборону и вернуться”

До того как сдаться силам ВСУ в Полтавской области, захватчик шел на Киев в составе колонны из 100 танков.

ВСУ показали российской армии мощь украинской и полностью разгромили вражескую колонну, а оккупант загремел в плен.

Теперь механик-водитель танка "не поддерживает политику президента РФ", но уже поздно.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: