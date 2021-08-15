Шел с бабушкой, хотел догнать брата: мать 6-летнего мальчика, пропавшего на Говерле, рассказала подробности

На Говерлу 6-летний мальчик ушел в сопровождении трех взрослых, среди которых была бабушка ребенка.

Родители 6-летнего мальчика, который потерялся во время восхождения на Говерлу, рассказали, что ребенок поднимался в сопровождении бабушки, однако из-за большого количества людей мальчик внезапно исчез из поля зрения.

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Об этом пишет "Общественное".

Родители мальчика рассказали, что они впервые приехали в горы. На Говерлу 6-летний мальчик ушел в сопровождении трех взрослых, среди которых была бабушка ребенка.

"Моя сестра вместе с мужем, с моей мамой, моими двумя детьми и ее сыном шли на Говерлу. Мы в то время были в дороге в Яремче. Планировалось, что отправимся завтра, потому что опаздываем. И в дороге сестра говорит, что она с детьми оторвалась вперед, а наша мама с младшим сыном — позади, им труднее было идти. Конечно, было очень много людей. Одни поднимались, другие — спускались. Потеряться среди людей было легче, чем просто в лесу. мама звала Алексея, время от времени он возвращался, а потом бежал вперед, хотел догнать старшего брата. а уже какой-то момент она его не увидела", — говорит мать мальчика Марьяна Стефанцив.

Бабушка сразу стала звать ребенка и спрашивать людей, не видели ли они мальчика. Некоторые утверждали, что похожий ребенок спускался с горы. Сначала родственники искали мальчика самостоятельно, затем вызвали спасателей.

Мать пропавшего Алексея добавляет, что ее сын коммуникабельный, а потому его кто-то мог найти и возможно забрать к себе. А еще ребенок любит природу и ничего не боится.

"Особенность моего ребенка — когда он обидится, то его дозовешься, он будет молчать и не откликнется. И может он обиделся на кого, поэтому так. Но я уже не знаю, что думать", — говорит Марьяна Стефанцив.

Также в ГСЧС опубликовали видео с поисков ребенка.

"Всего к поисковым работам привлечено 196 человек, 20 ед. техники, 7 собак и квадрокоптер", — говорится в сообщении спасателей.

Напомним, что мальчик 2015 рождения 14 августа потерялся во время восхождения на гору Говерла. До сих пор его местонахождение неизвестно. Туристы из Коломыи шли на гору "зеленым" маршрутом. Отмечается, что мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился.

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