Шел с окровавленными руками: в Одессе патрульные задержали подозреваемого в убийстве

Шел с окровавленными руками: в Одессе патрульные задержали подозреваемого в убийстве

Инспекторы остановили мужчину и увидели кровь на руках.

Одесские копы задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству на улице Ильфа и Петрова.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.

Сегодня утром на горячую линию 102 поступило сообщение об убийстве на улице Ильфа и Петрова.

По предварительной информации, группа мужчин употребляли алкогольные напитки и через некоторое время начали конфликтовать.

Во время ссоры один из них нанес телесные повреждения своим знакомым. Один из мужчин скончался, другой с ранами доставили в больницу.

Ориентировка на задержание гражданина, причастного к совершению преступления, было направлено всем экипажам патрульной полиции.

Впоследствии, во время патрулирования проспекта Академика Глушко, внимание инспекторов привлек мужчина похож по описанию в ориентировке. Инспекторы остановили гражданина и обнаружили на его руках следы крови.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия задержанного передали следователям.

Напомним, в Одессе мужчина пришел к 57-летнему соседу домой с ножницами и нанес ему шесть смертельных ударов в грудь. Убийство произошло потому, что сосед оскорбил ребенка.

Новости Украины: в Житомире сбежала женщина, которую приговорили к 12 годам за убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку