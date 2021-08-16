Шел с окровавленными руками: в Одессе патрульные задержали подозреваемого в убийстве

Инспекторы остановили мужчину и увидели кровь на руках.
Одесские копы задержали мужчину, вероятно, причастного к убийству на улице Ильфа и Петрова.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.
Сегодня утром на горячую линию 102 поступило сообщение об убийстве на улице Ильфа и Петрова.
По предварительной информации, группа мужчин употребляли алкогольные напитки и через некоторое время начали конфликтовать.
Во время ссоры один из них нанес телесные повреждения своим знакомым. Один из мужчин скончался, другой с ранами доставили в больницу.
Ориентировка на задержание гражданина, причастного к совершению преступления, было направлено всем экипажам патрульной полиции.
Впоследствии, во время патрулирования проспекта Академика Глушко, внимание инспекторов привлек мужчина похож по описанию в ориентировке. Инспекторы остановили гражданина и обнаружили на его руках следы крови.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия задержанного передали следователям.
Напомним, в Одессе мужчина пришел к 57-летнему соседу домой с ножницами и нанес ему шесть смертельных ударов в грудь. Убийство произошло потому, что сосед оскорбил ребенка.