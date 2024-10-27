Шел третий год полномасштабной войны: в Ровно неизвестные запустили салюты (видео)

В центре Ровно неизвестные запустили праздничный салют в то время, когда на фронте ежедневно гибнут наши защитники.

Соответствующее видео опубликовал местный паблик "Ровно 1283".

В Ровно неизвестные запустили фейерверк

В полиции Ровенской области заверили, что устанавливают лиц, причастных к запуску фейерверков.

"Сегодня, 27 октября, около 19 часов в полицию сообщил житель Ровно, что на улице Замковой неизвестные запустили салют. Правоохранители немедленно начали поиски нарушителей", – говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что в Украине от 6 ноября 2023 вступил в силу закон о запрете использования и распространения салютов, фейерверков и петард. Поэтому те, кто не будет выполнять ограничения, будут привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности. Нарушителям может грозить штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Украинцев призывают сообщать на специальную линию 112, если вы заметили запускающих фейерверки лиц.

Ранее сообщалось, что в Киеве рецидивист поздравил жену с годовщиной отношений и запустил салюты.

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