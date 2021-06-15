Шел в темноте: в Херсонской области фура насмерть сбила пешехода

Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сегодня, 15 июня, на территории Каховского района Херсонской области произошла смертельная авария — водитель грузового автомобиля DAF наехал на пешехода. Мужчина скончался на месте от травм.

Как сообщили в прессслужбе ГУНП в Херсонской области, в настоящее время они устанавливают обстоятельства аварии и личность погибшего. В кармане мужчины был обнаружен медицинский рецепт на имя 37-летнего жителя Новотроицкой территориальной общины.

По словам 58-летнего водителя грузовика, пешеход шел в темноте по краю проезжей части в попутном направлении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Тернополе водитель автомобиля BYD F3 на улице Оболоня сбил 13-летнюю девочку. В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали.

Новости Украины: в Киевской области произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик и легковушка

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку