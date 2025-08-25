ТСН в социальных сетях

Шел в Украину по рельсам: турист из Чехии незаконно пересек границу и объяснил зачем

Турист из Чехии незаконно пересек границу из Словакии, чтобы посетить Украину.

Чех заблудился и решил идти в Украину по колеям / © Госпогранслужба

На границе со Словакией задержали гражданина Чехии, пытавшегося незаконно попасть в Украину, идя пешком по железнодорожным путям.

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница сообщило об этом 25 августа.

Событие произошло на участке ответственности Чопского пограничного отряда в железнодорожном пункте пропуска Чоп (Страж). Пограничный наряд заметил неизвестного мужчину, шедшего по путям со стороны Словакии. Группа реагирования немедленно задержала нарушителя.

Задержанным оказался 30-летний житель Чехии. В ходе допроса он объяснил, что его целью был туризм в Украине.

Гражданин Чехии рассказал, что прибыл поездом на пограничную станцию в Словакии, но не нашел расписание движения поездов в Украину. Вместо того, чтобы найти другой способ пересечь границу, он решил идти пешком по путям, не осознавая, что это нарушение. Мужчина также отметил, что раньше никогда не путешествовал за пределами Европейского Союза и не знал о правилах пересечения границы.

Кроме нескольких предметов одежды, никаких других вещей при себе он не имел.

За попытку незаконного пересечения границы гражданин Чехии был привлечен к административной ответственности по статье 204-1 КУоАП. После всех необходимых процедур его вернули в Словакию в рамках реадмиссии.

Напомним, пограничники извлекли из беды мужчину, пытавшегося пересечь границу. Женщина позвонила им и рассказала, что ее брат заблудился недалеко от границы с Румынией. Мужчина также отметил, что получил травму ноги, не имеет пищи и воды и нуждается в помощи.

